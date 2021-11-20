Австралийские пожарные разделись и сфотографировались с коалами для календаря

Организация Firefighters Calendar выпустила серию ежегодных календарей с австралийскими пожарными в поддержку различных благотворительных организаций. Об этом «Ленте.ру» рассказал организатор проекта и директор организации Дэвид Роджерс (David Rogers).

В съемках приняли участие работники городских и сельских служб, а также пожарные из армии и авиации. Конкуренция за попадание на его страницы неизменно очень велика, в конкурсе участвуют специалисты со всей страны. Вместе со спасателями в фотосессии также приняли участие животные, в том числе коалы, кенгуру, ехидны, лошади, утки, кошки и собаки.

Съемки длились 25 дней. В общей сложности организаторы получили свыше пяти тысяч фотографий от владельцев домашних животных, предлагающих питомцев в качестве моделей. «Была даже женщина из Москвы, которая хотела прислать свою кошку в Австралию!», — поделилась креативный директор Firefighters Calendar (Crystal Doohan). По ее словам, на сортировку фотографий и отбор участников потребовался месяц.

В этом году календарь представлен в шести вариантах: два классических и четыре, в которых пожарные позируют с различными милыми животными. Видео съемочного процесса опубликовано на YouTube-канале проекта.

Доброе дело огнеборцы делают уже в 29-й раз: календарь выпускается ежегодно с 1993 года. Вырученные от продажи средства пойдут на помощь общественным группам, которые спасают и лечат попавших в беду животных. Как отмечается на сайте проекта, за все время его существования было собрано более 3,2 миллионов долларов.