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Цена на газ в Европе опустилась ниже 1500 долларов

ICE: цена газа в Европе на закрытии торгов опустилась ниже 1500 долларов за 1 тыс. куб. м

Фото: Shutterstock

Цена газа в Европе на закрытии биржевых торгов в четверг опустилась ниже 1500 долларов за 1 тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 1478 долларов за 1 тысячу кубометров или 1263 евро.
Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет уже более 27 процентов.

Котировки TTF1! от TradingView

21 декабря биржевая стоимость газа в Европе выросла до 2150 долларов за тысячу кубометров и побила очередной рекорд. Днем ранее цена газа установила исторический рекорд, когда перевалила за 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Подорожание газа в Европе происходит на фоне прекращения поставок «Газпромом» по газопроводу «Ямал — Европа», проходящему по территории Белоруссии и Польши. Топливо по нему начало поступать в реверсном направлении в сторону Польши.

Марина Совина
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