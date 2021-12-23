Психолог раскрыл способ распознать измену и вызвал споры в сети

Американский психолог рассказал об одном из основных признаков измены в отношениях и вызвал споры в сети. Об этом сообщает Daily Mirror.

Дэниел Акон раскрыл способ распознать измену на своей странице в социальной сети. Он считает, что одним из главных признаков неверности является внезапная смена поведения партнера. «Если ваш партнер начинает обвинять вас в измене без всяких доказательств или беспокоится, что вы слишком близко с кем-то общаетесь, — это обычно значит, что он сам изменяет. Он просто беспокоится, что вы делаете то же самое», — сказал Акон.

Специалист пояснил, что люди склонны проецировать свой внутренний мир на других и приписывать им собственное поведение. При этом психолог оговорился, что этот признак может оказаться верным только в том случае, если отношения между партнерами прежде были честными и открытыми.

Несмотря на то, что многие люди заинтересовались предложенным Аконом способом, нашлись и те, кто высказал несогласие с ним. «Я тревожусь не потому, что сам изменяю, а потому что боюсь получить душевную рану, как только я полностью откроюсь перед человеком», — написал один из пользователей.

«Не думаю, что метод рабочий. А что, если человек просто тревожится о том, что его могут бросить?» — добавил другой.

Ранее семейный психолог Мишель Девани назвала один из главных признаков мужской измены. По мнению специалиста, этим признаком может быть страх мужчины оставить свой телефон без присмотра или установка сложного пароля на нем.

