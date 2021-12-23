Президент Черногории заразился коронавирусом

Президент Черногории Мило Джуканович заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лидера государства.

Отмечается, что политик чувствует себя хорошо. «У президента слабовыраженные симптомы <...> В соответствии с эпидемиологическими мерами он находится в самоизоляции, откуда будет исполнять свои обязанности», — уточнили в пресс-службе.

Ранее в декабре власти Черногории в связи с появлением нового штамма коронавируса омикрон ужесточили правила въезда для привитых путешественников. Так, с 3 декабря иностранные туристы могут въехать в страну только при предъявлении одного из четырех установленных документов на выбор.