Проблемы многодетных семей пообещали решить после слов Путина

Проблема отсутствия инфраструктуры на земельных участках, выделяемых многодетным семьям, будет решена после поручения президента России Владимира Путина. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, многодетные семьи действительно часто сталкиваются с тем, что выделенные им земельные участки невозможно использовать по назначению: там нет коммуникаций, а вокруг нет нужной инфраструктуры. Неверов рассказал, что иногда граждане даже не могут доехать до выделенной им недвижимости, а «об электричестве и речи нет». «Кроме того, люди еще и получали штрафы за неиспользование земельного участка для жилищного строительства», — добавил вице-спикер.

Неверов выразил уверенность, что после слов Путина правительство даст регионам инструменты для включения территорий в национальные проекты развития. Во время пресс-конференции президент пообещал обеспечить инфраструктурой поселки, в которых выделяются участки для многодетных семей. Глава государства отметил, что средства уже выделяются, однако необходимо вписать потребности поселков в программы.

Также Путин сообщил, что государство собирается заниматься инфраструктурными проектами в рамках программы социального развития села. Президент напомнил, что многие национальные проекты также ориентированы именно на села. Реализация проектов, по мнению главы государства, положительно отразится на социальном благополучии людей.

