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Путин пообещал развивать поселки

Президент России Владимир Путин пообещал развивать поселки

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал развивать инфраструктуру в поселках. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube-канале ведет ТАСС.

Во время пресс-конференции Путину задали вопрос касательно программы о выделении участков для многодетных семей. Программа работает, однако эти территории необходимо развивать. В регионах для этого средств недостаточно, поэтому необходима отдельная федеральная программа. Путин пообещал вписать потребности поселков в реализацию проектов инфраструктурного развития.

Президент отметил, что поставит перед регионами задачу оставлять свои заявки на развитие инфраструктуры, и добавил, что деньги уже выделяются. «Эти 500 миллиардов на развитие инфраструктуры, плюс еще 460 по нацпроектам — их нужно так настроить, чтобы не просто так деньги осваивали, а чтобы решали проблемы многодетных семей», — заявил Путин.

Также глава государства во время пресс-конференции пообещал, что в стране появится новая программа расселения аварийного жилья. Путин заявил, что правительство планирует развивать в будущем подобные программы и выделять на них дополнительные средства.

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