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Путин пообещал новую программу расселения аварийного жилья

Президент Путин: в России готовится новая программа расселения аварийного жилья

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин пообещал, что в стране появится новая программа расселения аварийного жилья. Об этом глава государства заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

Вопрос о расселении проблемного жилья президенту задала журналистка из Сыктывкара Дарья Шучалина. Она поблагодарила Путина за решение жилищного вопроса, а также предложила продлить действие программы по расселению и выделить на нее дополнительные средства.

Глава государства заявил, что власти планируют развивать в будущем подобные программы и выделят на них дополнительные средства. «Будут! Программа готовится», — отметил Путин.

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в очном формате в московском Манеже. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что журналисты смогут свободно задавать вопросы Путину в обычном режиме. Всего на мероприятии присутствуют более 500 представителей российских и зарубежных СМИ.

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Нина Ташевская
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