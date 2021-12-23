Путин пообещал новую программу расселения аварийного жилья

Президент России Владимир Путин пообещал, что в стране появится новая программа расселения аварийного жилья. Об этом глава государства заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

Вопрос о расселении проблемного жилья президенту задала журналистка из Сыктывкара Дарья Шучалина. Она поблагодарила Путина за решение жилищного вопроса, а также предложила продлить действие программы по расселению и выделить на нее дополнительные средства.

Глава государства заявил, что власти планируют развивать в будущем подобные программы и выделят на них дополнительные средства. «Будут! Программа готовится», — отметил Путин.

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в очном формате в московском Манеже. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что журналисты смогут свободно задавать вопросы Путину в обычном режиме. Всего на мероприятии присутствуют более 500 представителей российских и зарубежных СМИ.