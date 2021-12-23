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Путин рассказал о поддержке кинотеатров в пандемию

Президент России Путин: правительство помогает предприятиям малого и среднего бизнеса

Фото: Unsplash

Предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе кинотеатры, страдали из-за пандемии коронавируса в первую очередь, и правительство оказывало им поддержку. Об этом президент России Владимир Путин заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

«Что касается малых и средних предприятий: общепита, тренажерных залов, кинотеатров, театров, музеев — тех, которые связаны с обслуживанием населения, конечно, они страдали в первую очередь. И им оказывалась помощь в первую очередь. <...> Это и льготное кредитование, и прямая поддержка, связанная с сохранением рабочих мест и уровня заработной платы, и льготы по кредитам, и рассрочка по кредитам, и льготная аренда», — рассказал Путин.

По его словам, правительство идет на это сознательно, понимая, что происходит. В результате Россия пострадала от кризиса меньше и вышла из него быстрее многих.

В конце 2020 года российское правительство выделило на поддержку киноотрасли 4,2 миллиарда рублей. Субсидии распределили между 500 прокатчиками и 30 кинопроизводственными компаниями. К началу мая 2021-го число работающих кинотеатров в стране почти вернулось к уровню до начала пандемии.

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Варвара Кошечкина
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