Число работающих кинотеатров почти вернулось к уровню до начала пандемии

Число работающих российских кинотеатров почти вернулось к уровню до начала пандемии. Так, в конце прошлого года правительство выделило на поддержку киноотрасли 4,2 миллиарда рублей. Субсидии распределили между 500 прокатчиками и 30 кинопроизводственными компаниями, уточнил бывший заместитель министра культуры Максим Ксензов, его слова передает «Коммерсантъ».

Согласно исследованию «Невафильм Research», число работающих кинотеатров в апреле — мае текущего года почти достигло уровня начала 2020 года и всего на 1 процент уступает марту прошлого года.

По данным Фонда кино, в 2019 году кассовые сборы в стране составили 55,4 миллиарда рублей, а в 2020 году — упали до 22,8 миллиарда рублей. По мнению председателя Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олега Березина, госсубсидия, которую выделили на поддержку кинотеатров, серьезно помогла.

«Хотя Голливуд отодвигал премьеры, остаточно вышли в прокат российские фильмы, плюс опасения, что зрители будут смотреть кино дома онлайн, оказались преувеличенными»,— подчеркнул эксперт.