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Определены факторы смертельных случаев COVID-19

Ученые Йоркского университета: сочетание микроРНК и белков определяет тяжесть COVID-19

Изображение: Pixabay

Ученые Медицинской школы Халл-Йорка и факультета математики Йоркского университета определили уникальные маркеры в крови пациентов с COVID-19, которые позволяют предупредить тяжелое течение болезни и смертельные исходы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в архиве препринтов iScience.

Исследователи протестировали образцы крови более 160 пациентов, госпитализированных во время первой и второй волны пандемии. Были измерены уровни 25 цитокинов и хемокинов — белков в крови, которые регулируют иммунный ответ. Также ученые оценили уровень 171 микроРНК, который отражает степень поражения тканей коронавирусом.

Оказалось, что сочетание микроРНК и белков позволяет точнее различить тяжелые случаи COVID-19, чем измерение уровней этих факторов в отдельности. При этом хемокин CCL20, интерлейкины IL6 и IL10, а также микроРНК miR-451 являлись ключевыми индикаторами фатального исхода коронавирусной инфекции.

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Александр Еникеев
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