Россиянам назвали стоимость отдыха на Кубе на Новый год

Российским туристам назвали оптимальную стоимость отдыха в новогодние даты на популярном кубинском курорте Варадеро. Цены на курорте раскрыли специалисты портала TourDom.ru.

Отмечается, что из-за закрытия многих отелей, а также увеличенного спроса на направление на Варадеро наблюдается дефицит свободных мест, особенно в праздничные даты. Тем не менее, по словам экспертов, трудностей с размещением на других курортах нет.

Так, десятидневный тур с проживанием в четырехзвездочном отеле по системе «все включено» и вылетом 30 декабря из Москвы обойдется двум взрослым от 238 тысяч рублей. Стоимость аналогичных предложений достигает 270 тысяч рублей. Размещение в гостиницах категории пять звезд выйдет дороже — от 282 до 356 тысяч рублей.

Ранее в декабре были названы самые бюджетные направления для поездок к морю на Новый год. Так, рейтинг возглавили Египет и Турция. Помимо прочего, среди выгодных для путешествий стран отмечались ОАЭ, Доминикана и Куба.