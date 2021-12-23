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Путин назвал мракобесием отсутствие отличий между женщиной и мужчиной

Владимир Путин назвал мракобесием отсутствие разницы между мужчинами и женщинами

Фото: Globallookpress.com

Люди имеют право не различать мужчину и женщину, но должен существовать здравый смысл. Отсутствие традиционных ценностей в других странах президент Владимир Путин назвал мракобесием на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

«Сила в том, что в России люди научились с уважением относиться друг к другу, к основам духовной культуры. У всех народов Российской Федерации есть моральная защита от такого мракобесия», — сказал глава государства.

По словам Путина, Россия должна брать самое лучшее и не обращать внимания на других, так как важно быть лидерами в экономике и технологиях. Президент заявил, что придерживается традиционного подхода, согласно которому мама — это мама, а отец — это отец.

Ранее Владимир Путин заявил, что традиционные ценности в России являются наиболее важной нравственной опорой, а также залогом успешного развития страны. При этом они вызывают споры и критику в адрес России, добавил президент.

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Анастасия Шейкина
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