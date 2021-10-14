Путин ответил на критику традиционных ценностей

Традиционные ценности в России являются наиболее важной нравственной опорой, а также залогом успешного развития страны. На эту тему порассуждал президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, традиционные ценности зачастую вызывают споры и критику в адрес России, в частности, при «абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе свободы самоидентификации».

Ранее российский лидер заявил, что главным врагом страны являются низкие доходы миллионов граждан. По его словам, низкие доходы угрожают стабильному развитию государства. В три ближайших года на социальную поддержку россиян предполагается направить 41,5 триллиона рублей, добавил Путин. Он также уточнил, что нужно сформировать целостную систему поддержки семей с детьми.