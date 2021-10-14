Путин ответил на вопрос о возможном преемнике

Путин в интервью CNBC: вопрос о преемнике пока не обсуждался, до выборов еще есть время

Президент России Владимир Путин по окончании пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» дал интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл. Он ответил на вопрос о возможном преемнике, пояснив, что эта тема пока не обсуждалась, однако Конституция РФ позволяет главе государства баллотироваться на новый срок. Текст интервью приводится на официальном сайте Кремля.

До следующих выборов ещё достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал оставлять президента России Владимира Путина главой государства «как можно дольше», поскольку при нем Россия станет еще сильнее.

Путин о ситуации на Ближнем Востоке

Путин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, отношениях с партнерами по ОПЕК+. Он отметил, что это очень перспективный регион мира, руководство Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов старается диверсифицировать свою экономику и целенаправленно добивается результатов на будущее.

Россия, в свою очередь, предпринимает попытки для стабилизации мирового энергетического рынка, отстаивает свои позиции и находит совместные и приемлемые для всех сторон решения.

Мы с ними (партнерами) говорим о возможности вкладывать средства, большие ресурсы в новые технологии и в новые источники энергии. Я думаю, что это очень перспективное направление нашего сотрудничества в будущем Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Ранее Путин допустил, что нефть может подорожать до 100 долларов за баррель. Он добавил, что Россия не стремится ограничивать добычу нефти, чтобы стоимость «выросла до небес». По мнению президента, все действия на энергорынке должны быть «плавными и сбалансированными».

О возможности сделок в криптовалютах

Путин оценил вероятность появления контрактов на нефть не в долларах, а в криптовалютах. По его мнению, об этом рано говорить, поскольку это слишком нестабильный инструмент, чтобы стать расчетной единицей.

Криптовалюта пока ничем не обеспечена. Она имеет место на существование и как средство расчета может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии — все-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Ранее стало известно, что Россия вышла на третье место в мире по объему майнинга биткоинов. Доля страны в глобальной добыче с сентября 2019 года по август 2021 выросла почти в два раза — с 5,9 процента до 11,2 процента. Доля России существенно увеличилась в июне, когда в лидировавшей стране — Китае — резко сократился объем майнинга из-за действий властей.

О долларе и давлении США

Президент заявил, что США делают очень большую ошибку, используя доллар в качестве санкционного инструмента. Он пояснил, что это приводит к расчетам в других валютах. Кроме того, страны, которые используют доллар в качестве резервной валюты, глядя на происходящее, испытывают тревогу, что в их отношении Соединенные Штаты могут поступить аналогичным образом. Поэтому они пытаются меньше использовать его как расчетную единицу и сокращают долю в резервах.

В этой связи можно сказать, что США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

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Путин указал, что доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. По его словам, Россия пока не заинтересована в полном уходе от доллара, однако при продолжении подобной политики доверие к американским деньгам будет подорвано. Кроме того, растет госдолг США, происходит эмиссия и рост инфляции, возникают вопросы о будущем этой валюты, какие манипуляции будет производить Вашингтон, чтобы покрыть этот долг, добавил глава государства.

Путин о дружбе с Си Цзиньпином и альянсе AUKUS

Президент заявил, что считает лидера Китая Си Цзиньпина свои другом. Он отметил, что главы государств много лет работают вместе и добиваются результатов в политике и экономике.

Он также добавил, что создание блока AUKUS — союза Австралии, США и Великобритании, подрывает международную стабильность, поскольку «дружить против кого-то» — это плохо. Путин выразил надежду, что ситуация не вызовет дополнительного напряжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Самая серьезная проблема

Журналистка Хайди Гэмбл отметила, что существует много проблем: инфляция, стагнация, AUKUS, Южно-Китайское море, Афганистан, они сыплются, как из рога изобилия. Она попросила Путина определить самую серьезную из них.

Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, – это подъем доходов граждан страны. Это наша главная, основная задача, и мы не собираемся решать ее простыми линейными методами. Для этого мы должны обеспечить рост темпов развития экономики и изменение её качества. Это долгосрочная задача. Мы не собираемся действовать популистскими методами, но именно на базе качественного роста экономики мы и собираемся решать основные социальные задачи, в том числе увеличение доходов российских граждан и решение второй очень важной для нас проблемы — демографической Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент отметил, что решение этой проблемы включает в себя целый спектр социальных вопросов, как то здравоохранение, образование, поддержка семей с детьми. Он подчеркнул, что для этого были намечены национальные цели развития, которыми Россия намеревается заниматься в ближайшее время.

Ранее Путин на встрече с депутатами новой Думы заявил, что главным врагом страны являются низкие доходы миллионов граждан. Российский лидер считает, что низкие доходы угрожают стабильному развитию государства. В три ближайших года на социальную поддержку граждан предполагается направить 41,5 триллиона рублей, отметил Путин. Он также добавил, что необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми.

