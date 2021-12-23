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Москвичам пообещали скидки на загородное жилье

«ИНКОМ»: в 2022 году цены на загородное жилье в Подмосковье снизятся на 15-20 процентов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Из-за падения спроса цены на загородную недвижимость в Московской области начнут снижаться, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру». Москвичи вправе рассчитывать на скидки в сегменте участков без подряда (УБП) и в поселках без коммуникаций, где подведено только электричество, построены низкокачественные дороги и отсутствует инфраструктура.

Как отмечают специалисты, количество предложений таких УБП увеличится, поскольку на рынок выйдут землевладельцы, не сумевшие реализовать свои наделы в 2020-м и в начале 2021-го. Соответственно, инвестиционная привлекательность подобных объектов снизится, их реализация станет проблематичной. В 2022 году стоимость этих лотов может уменьшиться на 15-20 процентов, полагают в «ИНКОМ».

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При этом в подмосковных поселках с действующими коммуникациями, развитой коммерческой, социальной инфраструктурой и качественными дорогами спрос на готовые дома сохранится, обещают эксперты. Тем не менее, в первом полугодии 2022-го цены на загородное жилье еще будет диктовать покупатель.

«Желающие приобрести "загородку" будут внимательнее относиться к стоимости коммунального обслуживания и качеству сервисов, предоставляемых в поселке, — предупреждают риелторы. — Поселки с завышенной "коммуналкой", плохой инфраструктурой и низким уровнем обслуживания уже теряют спрос».

Ранее стало известно, что спрос на загородную недвижимость Московской области остается высоким, а предложение ликвидных объектов не пополняется. Одновременно с этим на рынке начало расти число покупателей с ипотекой, а многие объекты продаются из-под залога.

Нина Ташевская
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