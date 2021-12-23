Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Названа вероятная дата второй за тысячу лет встречи главы РПЦ и папы римского

Митрополит Иларион: встречу главы РПЦ и папы римского будет удобнее провести после Пасхи

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Встречу папы римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет удобнее провести после Пасхи. Об этом РИА Новости рассказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

При этом он уточнил, что «точное время еще предстоит согласовать». В 2022 году православные отмечают Пасху 24 апреля, католики — 17 апреля.

Ранее Иларион сообщил, что в качестве места встречи папы и патриарха рассматривается третья страна. Он отметил, что Кирилл не планирует визит в Ватикан. При этом папа Франциск Франциск подчеркнул готовность провести переговоры с патриархом Кириллом в России. «Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы вести диалог с братом, не нужны протоколы: брат — это брат», — заявил глава католической церкви.

Если встреча первосвященников состоится, она станет второй за почти тысячу лет после Великого раскола, произошедшего в 1054 году. Первая встреча между патриархом Московским и главой Римско-католической церкви прошла в феврале 2016 года на Кубе.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Германии достигли консенсуса по «Северному потоку-2»
Против бросившей голых детей зимой в овраге матери возбудили уголовное дело
Названа вероятная дата второй за тысячу лет встречи главы РПЦ и папы римского
Психолог назвала подходящий для знакомства с Дедом Морозом возраст ребенка
Определены факторы смертельных случаев COVID-19
Названы города России с быстро дорожающими квартирами
В отношении беглого «крабового короля» возбудили еще одно уголовное дело
Россиянам перечислили самые бесполезные подарки для дома на Новый год
В Донбассе заявили об отказе Киева открыть КПП на новогодние праздники
Актер Джеймс Франко признался в связи со студентками своей школы
Врач назвал снижающий риск развития деменции продукт
Экономист объяснил замедление роста экономики в мире
В сибирском городе приготовились отселять людей из-за пожара на ТЭЦ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter