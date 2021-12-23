Названа вероятная дата второй за тысячу лет встречи главы РПЦ и папы римского

Встречу папы римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет удобнее провести после Пасхи. Об этом РИА Новости рассказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

При этом он уточнил, что «точное время еще предстоит согласовать». В 2022 году православные отмечают Пасху 24 апреля, католики — 17 апреля.

Ранее Иларион сообщил, что в качестве места встречи папы и патриарха рассматривается третья страна. Он отметил, что Кирилл не планирует визит в Ватикан. При этом папа Франциск Франциск подчеркнул готовность провести переговоры с патриархом Кириллом в России. «Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы вести диалог с братом, не нужны протоколы: брат — это брат», — заявил глава католической церкви.

Если встреча первосвященников состоится, она станет второй за почти тысячу лет после Великого раскола, произошедшего в 1054 году. Первая встреча между патриархом Московским и главой Римско-католической церкви прошла в феврале 2016 года на Кубе.

