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Патриарх Кирилл и папа римский задумали встретиться второй раз за тысячу лет

Митрополит Иларион: папа Франциск и патриарх Кирилл могут встретиться в «третьей стране»

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В качестве места встречи папы римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла рассматривается третья страна. Об этом РИА Новости рассказал митрополит Волоколамский Иларион.

Он уточнил, что глава РПЦ не планирует визит в Ватикан, но сейчас стороны обсуждают варианты для встречи.

6 декабря папа Франциск подчеркнул готовность провести переговоры с патриархом Кириллом. «Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы вести диалог с братом, не нужны протоколы: брат — это брат», — заявил глава католической церкви.

Если встреча первосвященников состоится, она станет второй за почти тысячу лет после Великого раскола, произошедшего в 1054 году. Первая встреча между патриархом Московским и главой Римско-католической церкви прошла в феврале 2016 года на Кубе. По ее итогам Кирилл и Франциск подписали совместную декларацию, в которой, в частности, заявили о необходимости остановить гонения на христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Кроме того, патриарх и Папа Римский призвали к благоразумию стороны конфликта на Украине.

Марина Совина
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