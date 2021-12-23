Раскрыта личность заподозренного в убийстве священника россиянина

Подозреваемым в убийстве ранее судимого российского священника Артура Ниволина из Нефтекамска оказался 26-летний житель башкирского города Бирск. Личность предполагаемого убийцы в четверг, 23 декабря, «Ленте.ру» раскрыл официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По данным следствия, подозреваемый познакомился с 47-летним игуменом Петропавловского кафедрального собора 4 декабря в такси, по дороге в Нефтекамск. Попутчик попросил священника пустить к нему переночевать. Уже дома между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость нанес Ниволину несколько ударов ножом в грудь и живот. После этого россиянин сбежал с места преступления.

Выйти на след злоумышленника сыщики смогли после анализа телефонных разговоров погибшего, изучения видеозаписей с камер наблюдения и благодаря найденным отпечаткам пальцев подозреваемого. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее 23 декабря сообщалось, что тело игумена в его доме обнаружил зашедший проведать коллегу протоиерей. Рядом был найден чемоданчик с курительными приспособлениями и несколько использованных презервативов. Убитый священник сидел в тюрьме по наркотической статье и за мошенничество.