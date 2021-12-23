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Найденная в овраге рядом с телом брата девочка перенесла клиническую смерть

Найденная голой в овраге в Саратовской области девочка пережила клиническую смерть

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Пятилетняя девочка, которую нашли голой в овраге на морозе в селе Прокудино в Саратовской области, перенесла клиническую смерть. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя в своем Instagram.

«Реанимация скорой помощи детской областной ее откачала. Ребенок борется за жизнь! Главное, чтобы хватило силенок. Врачи делают невозможное», — написала омбудсмен в социальной сети.

По ее словам, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Загородняя рассказала, что едет в село Прокудино для выяснения причин произошедшего. Омбудсмен держит связь с московским аппаратом уполномоченной по правам ребенка при президенте.

Об обнаружении пятилетнего ребенка в овраге в Саратовской области стало известно вечером в среду, 22 декабря. Рядом с девочкой находилось тело замерзшего насмерть восьмилетнего брата.

Против матери детей возбудили уголовное дело. Следствие считает, что россиянка рассердилась на сына и дочь за непослушание и начала душить детей шарфом до того, пока они не перестали подавать признаков жизни. После она отнесла несовершеннолетних в овраг и скрылась.

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Анастасия Шейкина
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