Против бросившей голых детей зимой в овраге матери возбудили уголовное дело

Против россиянки, бросившей своих детей практически без одежды зимой в овраге, возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка, совершенного с особой жестокостью, и покушения на убийство двух малолетних лиц. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как считает следствие, 22 декабря, находясь в частном доме, 43-летняя жительница Аткарского района в Саратовской области рассердилась на сына и дочь за непослушание. Используя шарф, женщина стала душить детей, пока они не перестали подавать признаки жизни. После этого она вынесла их на улицу и оставила в овраге, расположенном неподалеку от дома, после чего скрылась.

В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Об инциденте стало известно вечером 22 декабря. В поселке Прокудино Саратовской области в заснеженном овраге нашли голой пятилетнюю девочку. Рядом с ней лежало тело замерзшего насмерть восьмилетнего брата. Состояние девочки оценивается как критическое, в настоящее время за ее жизнь борются медики.

Позднее их мать объяснила свой поступок. По ее словам, в доме не было отопления из-за сломанного насоса, и дети замерзли. Когда их не получилось согреть женщина «не выдержала» и оставила детей на улице.