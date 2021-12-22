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Бросившая голых детей зимой в овраге россиянка объяснила свой поступок

Жительница Саратовской области заявила, что ее дети замерзли из-за отсутствия отопления

Фото: Shutterstock

Жительница Саратовской области, которая бросила своих детей голыми на улице зимой, в результате чего один из них погиб, объяснила свой поступок. Ее слова приводит Telegram-канал Baza.

По словам россиянки, в доме не было отопления из-за сломанного насоса, и дети замерзли, поэтому женщина вынесла их на улицу. «Я пыталась их отогреть одеялами, но они открывались ночью и уже переморозились... я уже понимала прекрасно, что они никогда не встанут...» — сказала мать.

При это она призналась, что «не выдержала» и оставила детей. Россиянка также сказала, что в дом необходимо было вложить очень много денег и она понимала, что «никак не выпутается».

Ранее сообщалось, что в поселке Прокудино в заснеженном овраге нашли голой пятилетнюю девочку. Возле нее лежало тело замерзшего насмерть восьмилетнего брата. Девочка сейчас находится в больнице в критическом состоянии.

Россиянка, которая оставила детей, была в разводе с мужем. Она постоянно конфликтовала с отцом детей и не отпускала их с ним на прогулки. Погибший мальчик был отличником в школе и редко пропускал занятия. Однако в день случившегося его мать предупредила учителей, что он пропустит уроки. Известно, что на учете в психоневрологическом диспансере россиянка не состояла.

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Анна Филипенко
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