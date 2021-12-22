Появились подробности о семье брошенных в заснеженном овраге российских детей

Родители брошенных в заснеженном овраге двух детей в Саратовской области разводились, кроме того, в семье были постоянные ссоры. Такие подробности появились в Telegram-канале Shot.

По сведениям канала, на морозе детей оставила собственная мать. Россиянка ответила на звонок полицейских, когда их нашли. С мужем она постоянно конфликтовала и не отпускала детей на прогулки с ним.

Погибший мальчик был отличником в школе и редко пропускал занятия. Однако в день случившегося его мать предупредила учителей, что он пропустит уроки. Известно, что на учете в психоневрологическом диспансере россиянка не состояла.

В поселке Прокудино Саратовской области в заснеженном овраге нашли голой пятилетнюю девочку. Возле нее лежало тело замерзшего насмерть восьмилетнего брата. Девочка сейчас в больнице в критическом состоянии. Врачи борются за ее жизнь.

