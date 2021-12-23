Тимошенко рассказала о диверсии с целью экономического уничтожения Украины

Лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко рассказала, что энергетический кризис в стране приводит к ее экономическому уничтожению. Об этом она заявила в эфире телеканала «Наш», передает РИА Новости.

По словам Тимошенко, она не верит, что в стране случайно не закачали газ в подземные хранилища впервые за 30 лет, а также случайно забыли заполнить необходимыми запасами угля склады. Она отметила, что это фундаментальные вещи, которые прописаны в законодательстве и являются обязательными. «Это план по энергетической безопасности государства», — подчеркнула лидер партии.

Помимо этого, Тимошенко призвала поименно установить тех, кто ответственен за то, что «энергетически самодостаточная» Украина столкнулась с кризисом. «Это не просто диверсия против Украины, практически, Украину экономически уничтожают», — резюмировала политик.

Ранее Тимошенко рассказала об историческом антирекорде страны. По ее словам, впервые в истории независимой Украины она заняла последнее место на европейском континенте по валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу населения. «Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», — подчеркнула бывший премьер.

