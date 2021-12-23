Врач рассказал о способах избежать болезни в морозную погоду

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал россиянам о способах избежать болезни в морозную погоду, пишет «Москва 24».

По словам Хухрева, зимой нужно тепло одеваться, носить длинные, а не короткие носки и пить больше воды. «У нас есть сейчас мода ходить в низеньких носочках в любую погоду. Я даже вчера видел таких людей. И это, конечно, может довести до проблем», — сказал специалист. Он объяснил, что вода нужна для того, чтобы ускорять кровообращение — так тело согревается быстрее. Капилляры сокращаются от мороза, а при недостатке жидкости организм охлаждается быстрее, сообщил врач. Он также добавил, что носить маску в сильные холода не стоит — она может превратиться в кусок льда и перекрывать воздух.

Хухрев заявил, что замерзшие участки тела не стоит растирать снегом. «Обмороженная часть тела, как правило, теряет чувствительность. И люди, начиная разогревать ее, только наносят дополнительную травму уже поврежденной коже», — пояснил врач.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярное заблуждение, связанное с лечением насморка. Доктор заявил, что растворы антибиотиков для промывания носа неэффективны. Использовать их можно только при гнойном конъюнктивите или при гнойном отите, считает он.