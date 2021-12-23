Россиянам упростят оформление в собственность одного вида жилья

На пленарном заседании Совета Федерации 24 декабря рассмотрят законопроект, предусматривающий закрепление статуса таунхаусов в Градостроительном кодексе. Этот же документ предполагает, что в Жилищном кодексе дадут определение многоквартирным домам, сообщает «Парламентская газета».

Как отмечает издание, пока в российском законодательстве нет понятия «дом блокированной застройки» или «таунхаус» и «многоквартирный дом». Из-за этого таунхаусы, построенные на землях под индивидуальное жилье, могут признать самостроем, подлежащим сносу.

Поправки облегчат жизнь домовладельцам: в Градостроительном кодексе укажут, что дом блокированной застройки — это жилое здание, у которого одна или несколько стен являются общими с другими домами. Максимальная этажность такого здания — три этажа. Таунхаусами же будут считаться блоки, каждый из которых можно сдавать и вводить в эксплуатацию. Это упростит для граждан оформление в собственность этого вида жилья.

В Жилищном кодексе, в свою очередь, предлагают указать, что «многоквартирный дом» — это здание из двух и более квартир, включающее общее имущество и принадлежащие отдельным собственникам нежилые помещения или машино-места.

Ранее риелтор Олеся Анисимова заявила, что в 2022 году цены на жилье в России расти не будут, напротив, квадратные метры могут подешеветь — в первую очередь из-за увеличения ипотечных ставок. По словам Анисимовой, инфляция не помешает падению цен на квартиры.