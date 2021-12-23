ЦИК Украины захотел провести выборы в Донбассе

Центризбирком (ЦИК) Украины запросил у властей ДНР и ЛНР оценить возможность проведения выборов в Донбассе. Об этом говорится на сайте украинского ведомства.

«Центральная избирательная комиссия обратилась в Донецкую и Луганскую областные государственные администрации – областные военно-гражданские администрации за выводами о возможности организации подготовки и проведения 27 марта 2022 года первых местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов», — говорится в сообщении ЦИК.

В пресс-службе Центризбиркома заявили, что в Донецке и Луганске «существует угроза безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, а также надлежащему обеспечению организации подготовки и проведения выборов с соблюдением требований Кодекса», поскольку в данных областях «идет операция Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации».

Отмечается, что в такой ситуации решение о возможности или невозможности проведения выборов комиссия может принять на основании соответствующих выводов областных военно-гражданских администраций.

«ЦИК ожидает соответствующие выводы от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА не позднее 13 января 2022 года», — добавили в комиссии.

Ранее ЦИК Украины дважды обращался к властям Донецкой и Луганской областей касательно возможности проведения местных выборов, однако тогда было принято решение не проводить голосование из соображений безопасности.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации выборов в Госдуму России в Крыму и в Донбассе. По словам советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, подобные меры вступят в силу после того, как регион вернется под контроль украинских властей.

