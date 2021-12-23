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В бывшей стране СССР резко выросли цены на жилье

Prian.ru: квартиры в Эстонии подорожали почти на 17 процентов за год

Фото: Eryka-Ragna / Unsplash

В третьем квартале 2021-го индекс цен на жилье в Эстонии вырос на 3,4 процента по сравнению с показателем предыдущего квартала и более чем на 17 процентов в годовом исчислении, сообщает Prian.ru со ссылкой на данные Государственного статистического управления страны.

Индекс цен на жилье рассчитывается как для квартир, так и для частных домов. Он учитывает изменения в стоимости квадратного метра, при этом рассматриваются параметры реальных сделок, заключенных домовладельцами.

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Как отметила аналитик статистического управления Эстонии Эгне Сяинаст, в третьем квартале 2021-го изменение индекса цен на жилье было самым резким за последние семь лет. За год квартиры в бывшей стране СССР подорожали почти на 17 процентов, частные дома — на 19,5 процента. Увеличение стоимости за квартал составило 3,8 и 2,5 процента соответственно.

Ранее стало известно, что растущие цены на недвижимость вынуждают людей по всему миру отказываться от надежды на обретение собственного жилья. Это феномен, получивший распространение во время пандемии коронавируса. Увеличиваются как цены покупки, так и ставки аренды квадратных метров.

Нина Ташевская
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