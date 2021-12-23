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В центре Гамалеи рассказали об особенностях омикрона

Глава центра Гамалеи Гинцбург: омикрон-штамм лучше распространяется в популяции

Фото: Kirill Braga / Reuters

Пока не приходится говорить о том, что омикрон-штамм коронавируса более опасен, чем предыдущие. Однако он лучше распространяется в популяции. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день, по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить, что штамм омикрон более опасен, более вирулентный… не приходится», — сказал он.

По мнению Гинцбурга, количество заболевших COVID-19, в особенности среди непривитых, может достичь очень больших значений из-за омикрона.

Ранее глава центра имени Гамалеи оценил версию лабораторного происхождения омикрон-штамма коронавируса. По его словам, этого не могло случиться, а мутация, которую обнаружили в вирусе, объясняется естественными причинами.

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Никита Абрамов
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