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Украинский генерал назвал три требования для нейтралитета страны перед НАТО

Экс-глава СБУ Игорь Смешко: нейтралитет Украины перед НАТО возможен при трех условиях

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко назвал три требования, которые должна выдвинуть страна в обмен на то, чтобы сохранить нейтралитет перед НАТО, в эфире телеканала «Украина 24».

Как объяснил генерал, в случае теоретических переговоров о нейтральном статусе в отношении НАТО Украина должна выдвинуть все условия вместе. «В этом пакете — теоретически обмен нашего нейтрального статуса, во-первых, на восстановление границ Украины 1991 года — Крым, Донбасс и вся государственная граница Украины должна быть передана в суверенную защиту Украины», — пояснил экс-глава СБУ.

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Вторым условием Смешко назвал новое соглашение в дополнение к Будапештскому меморандуму. В нем Россия и другие ядерные страны должны прописать, что «если повторится ситуация с любой попыткой политического, экономического, военного, не только ядерного давления, то наступает а, б, в», заявил он. К документу должно присоединиться и НАТО, которое будет дополнительно гарантировать безопасность страны.

Третьим условием должно стать право Украины иметь двусторонние военные соглашения «не в рамках НАТО» с теми странами, которые готовы идти на сотрудничество. «Эти все пакеты на стол класть и разговаривать», — заключил Смешко.

В декабре Игорь Смешко пожаловался на США, которые не дают Украине необходимое противоракетное и противовоздушное оборудование.

Марина Совина
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