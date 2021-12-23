В Греции снова ужесточили правила въезда для туристов

С 24 декабря власти Греции снова ужесточат правила въезда для иностранных туристов. Об этом сообщает ТАСС.

Так, помимо сдачи ПЦР-теста по прилете в аэропорту, путешественники должны будут пройти тестирование еще два раза — на второй и четвертый день после прибытия. При этом министр здравоохранения Греции Танос Плеврис отметил, что данное требование носит рекомендательный характер, так как технически отследить своевременную сдачу тестов невозможно.

Кроме того, на улице и внутри помещений вводится обязательное ношение защитных масок. Также будут отменены все праздничные мероприятия. Меры продлятся как минимум до 2 января.

Ранее в декабре власти Греции обязали всех прибывающих в страну туристов, независимо от статуса вакцинации, иметь при себе отрицательные результаты теста на коронавирус. Путешественникам нужно предоставить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест, сделанный за 24 часа до поездки.