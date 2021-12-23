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В Белоруссии грузчика задержали за совращение школьника и оскорбление Лукашенко

Белорусские силовики задержали грузчика за растление малолетнего и оскорбление Лукашенко

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Белоруссии силовики задержали грузчика из Гродно, подозреваемого в растлении малолетнего и оскорблении президента республики Александра Лукашенко. Об сообщили в белорусском МВД, пишет БЕЛТА.

По данным оперативников, мужчина более двух лет совращал школьника, а в ноябре неоднократно оставлял в социальных сетях «негативные комментарии в адрес главы государства» Александра Лукашенко.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания (ИВС). В отношении него возбуждены уголовные дела за оскорбление президента и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего. Следователи также продолжают работу по установлению других эпизодов его противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела в отношении белорусского художника Алеся Пушкина. Его обвиняют в размещении на выставках и публикации в интернете портретов коллаборационистов, а также совершении перформанса с тачкой навоза возле президентской администрации в Минске.

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Георгий Нестеров
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