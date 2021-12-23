Откровенная съемка девушки под водой стала мемом в соцсетях

Пользовательница сети показала результат подводной фотосессии и стала мемом в социальных сетях. Соответствующий пост и комментарии зрителей появились на ее странице в социальной сети TikTok.

Блогерша с никнеймом @tostitos.toejam опубликовала видео, в котором рассказала, что хотела устроить съемку в бассейне, позируя в сексуальных позах. Девушка показала один из полученных снимков, на котором она запечатлена с распущенными волосами. В ролике видно, что вода сильно искажает ее лицо и тело.

Публикация, которая стала вирусной и набрала более девяти миллионов просмотров, рассмешила комментаторов. «Я была не готова к такому “шикарному” результату», «Почему ты вообще думала, что это закончится чем-то хорошим?», «Откровенные снимки точно не твое», «Ты олицетворяешь меня», «Как же смешно», «Секси», «Похоже на альбом Nirvana с ребенком», «Сексуально», «Даже с искаженной фигурой ты выглядишь лучше меня», — высказывались они.

В октябре другая девушка решила продать платье в сети и рассмешила покупателей оптической иллюзией на фото с товаром. На размещенных снимках героиня позировала в сарафане белого цвета длины мини на тонких бретелях. На одном из кадров она встала спиной к камере и собрала волосы в хвост левой рукой. Таким образом, на фото возникла иллюзия, будто торчащий сбоку локоть девушки — это ее обнаженная грудь.