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Невролог объяснил причины головной боли на морозе

Невролог Будик: мороз может вызывать головную боль при повышенной чувствительности кожи

Фото: Pixabay

Невролог и нейрофизиолог Александр Будик объяснил, почему на морозе у некоторых людей возникает головная боль. Причиной в интервью радио Sputnik он назвал повышенную чувствительность кожи.

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Мороз может вызывать головную боль, когда человек резко выходит с помещения на улицу, но это не имеет отношения к состоянию сосудов головного мозга, отметил Будик. «У сосудов головного мозга своя, особенная регуляция. Пока верхнее, систолическое артериальное давление не повышается до 200, системы, которые стабилизируют кровоток в головном мозге, работают адекватно, и ничего с сосудами не происходит, в том числе на морозе. Только выше этого показателя происходит срыв регуляции и начинается головная боль, связанная с высоким давлением», — сказал врач.

По его мнению, головная боль на морозе зависит от чувствительности рецепторов кожи. Если она повышена, то рецепторы могут сильно раздражаться на холоде. Чтобы этого не допустить, следует просто носить шапку, заявил невролог. Он также рассказал об особой головной боли: «Есть головная боль, которая появляется при поедании чего-то холодного, например, мороженого. Чувствительные окончания в ротовой полости так сильно раздражаются, что начинает болеть голова, это особенный симптом».

Ранее невролог из Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета Прия Палта назвала «катализатором» старения частый просмотр телевизора. Она отметила, что это снижает объем серого вещества в мозге и ведет к когнитивным нарушениям. Кроме того, любители шоу ведут малоподвижный образ жизни, что негативно сказывается на их здоровье.

Марина Совина
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