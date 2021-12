Медики рассказали об ускоряющих старение привычках

Медики рассказали о привычках, из-за которых люди начинают стареть преждевременно, пишет Eat This, Not That!.

«Катализатором» старения ученые назвали частый просмотр телевизора. Нет ничего плохого в том, чтобы иногда проводить ночь за просмотром фильмов, но специалисты рекомендуют делать это как можно реже. По данным Американской кардиологической ассоциации, слишком частый просмотр каналов в среднем возрасте снижает объем серого вещества в мозге и ведет к когнитивным нарушениям в более позднем возрасте. Невролог из Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета Прия Палта (Priya Palta) добавила, что помимо нарушений функций мозга, любители шоу ведут малоподвижный образ жизни, что негативно сказывается на здоровье.

Нужно планировать свой день и не бездельничать, уверены медики. Физические упражнения помогут предотвратить старение с биологической и клеточной точки зрения. Сидячий образ жизни увеличивает склонность к заболеваниям, связанным со старением, и преждевременной смерти. Исследователи посоветовали уделать особое внимание кардиотренировкам.

Третий фактор, ускоряющий старение, нерегулярный сон. Взрослые люди среднего возраста, которые регулярно спят менее шести часов, могут испытывать быстрое снижение когнитивных функций, равное 4-7 годам старения.

Кроме того, ученые посоветовали снизить количество времени, проводимого в интернете. Длительное воздействие синего света, излучаемого компьютерами, смартфонами и другими гаджетами, может ускорить процесс старения.

Чтобы избежать преждевременного старения, нужно учиться бороться со стрессом, считают эксперты. Резидент Йельского отделения психиатрии Закари Харванек (Zachary Harvanek) посоветовал учиться проявлять эмоции и изучать самоконтроль. Для снятия напряжения он посоветовал заниматься йогой и медитацией.

Ранее ученые из Стэнфордского университета рассказали о трех этапах старения человека.