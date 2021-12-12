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Ученые рассказали о трех этапах старения

Nature Medicine: изучение анализов крови показало, что люди стареют в несколько этапов

Фото: Pixabay

Ученые из Стэнфордского университета рассказали о трех этапах старения человека. Статью специалистов опубликовали в научном журнале Nature Medicine.

В результате масштабного исследования, в котором были изучены анализы крови 4 263 испытуемых в возрасте от 18 до 95 лет, было обнаружено, что существует три этапа старения. Во время них в белке кровяной плазмы человека происходят заметные нелинейные изменения.

Так, первый период «взросления» организма заканчивается в 34 года. Потом серьезные возрастные изменения происходят в 60 и 78 лет. Исследователи надеются, что новый подход к изучению старения в будущем приведет к разработке действенных препаратов для борьбы с возрастными заболеваниями.

Ранее диетологи назвали авокадо, шпинат и рыбу секретом молодости мужчин после 50 лет. По словам консультанта по питанию Рэйчел Файн (Rachel Fine), одним из таких продуктов является авокадо, который можно использовать в приготовлении самых разных блюд — от бутербродов до омлета. «Фолиевая кислота и магний, лютеин и бета-каротин — это лишь некоторые из основных полезных веществ против старения», — напомнила эксперт.

Марина Совина
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