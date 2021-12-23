Названа лучшая новогодняя игрушка Приморья

В Приморском крае назвали победителей конкурса на самую лучшую новогоднюю игрушку. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

В состязании соревновались муниципалитеты края. Первое место занял город Артем, представив игрушку в виде чертога Снежной королевы. На втором месте — город Находка, на третьем — Октябрьский округ. Приз зрительских симпатий достался Шкотовскому району.

Все игрушки-участники украсили волшебный городок, созданный по мотивам сказки «Снежная королева». Городок расположен в сквере мультимедийного парка «Россия — Моя история» во Владивостоке.

Ранее, 22 декабря, на Соборной площади Кремля в Москве украсили главную елку России. Дерево доставили из Подмосковья. В этом году его украсили в стиле зимнего леса по мотивам сказки «Морозко». Также на елку повесили гирлянды и 38 светодиодных шаров.