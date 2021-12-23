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Экономист назвал условия для снижения инфляции до 4 процентов в 2022 году

Экономист Надоршин допустил снижение инфляции до 3,5 процента в 2022 году

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Инфляция в России в 2022 году может составить 3,5 процента, допустил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, экс-советник министра экономического развития РФ Евгений Надоршин. Но для этого властям нужно контролировать уровень социальных выплат, а ЦБ — продолжать жесткую политику.

«Если государство начнет акцентировать внимание на социальных выплатах, то вернуться к инфляции в четыре процента будет сложно и даже затруднительно. Отчасти по той же причине мы наблюдали всплеск инфляции осенью: да, значительным фактором оказался неурожайный год, но свой вклад внесли и выплаты, произведенные в августе-сентябре на детей, пенсионеров, военнослужащих и приравненные к ним категории. Так что, хотя внешние шоки и неурожай играли определяющую роль, соцвыплаты тоже внесли вклад в ускорение локальной инфляции», — отметил экономист.

При этом ЦБ проводит крайне агрессивную политику для сдерживания инфляции. Если направление работы Банка России сохранится, то влияние соцвыплат окажется незначительным, считает Надоршин.

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«Так что главное сейчас — обеспечить урожай, чего не удалось сделать ни в прошлом, ни в этом году, когда рекордно подорожали борщевой набор, огурцы, помидоры. Пока исходим из того, что декларации о большей социальной направленности бюджета не меняют экономическую политику в целом. Если принять в учет это, повышение ставок ЦБ в следующем году, затухание внешних шоков и хороший урожай, то инфляция может оказаться даже ниже ожидаемого ориентира, составив где-то 3,5 процента, что вполне согласуется с целями властей», — отметил Надоршин.

Во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к целевым показателям по инфляции в России в четыре процента. По итогам года ожидается, что она составит восемь процентов.

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Наталия Белова
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