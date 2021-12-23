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Путин ответил на вопрос о связи социальных расходов и инфляции

Путин: нужно вернуться к целевым показателям по инфляции

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Бюджет России на следующие три года — социально ориентированный, он нацелен на развитие, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

«Бюджет, конечно, социальной направленности. Но он нацелен и на развитие. Это вещь абсолютно очевидная», — отметил президент. Отвечая на вопрос о связи социальных расходов и инфляции, Путин отметил, что в ведущих экономиках мира растет дефицит бюджета из-за больших трат на восстановление экономики. «У нас это тоже есть, нужно вернуться к целевым показателям в четыре процента», — подчеркнул президент.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил рост цен в стране открытостью отечественной экономики, так как инфляция носит импортируемый характер. «Мы системно стараемся принимать эти меры, но ситуация очень непростая. Она нестабильная, и макроэкономические параметры, по которым живут правительства и другие страны, они многими странами нарушаются», — сказал он.

Существует достаточно высокий риск неожиданного всплеска инфляции в России в 2022 году, заявил ранее главный экономист по России в представительстве Всемирного банка в Москве Дэвид Найт. Инфляция в России уже достигла 8,4 процента.

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Платон Щукин
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