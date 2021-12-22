Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Мишустин объяснил причину роста цен

Премьер Мишустин: инфляция в России стала платой за открытость экономики

Фото: Dmitry Astakhov / Reuters

Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил рост цен в стране открытостью отечественной экономики, так как инфляция носит импортируемый характер, передает ТАСС. Он добавил, что власти стараются принимать системные меры по сдерживанию роста стоимости продуктов.

Материалы по теме:
«Трудные времена проверяют тебя на прочность» Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
«Трудные времена проверяют тебя на прочность»Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
17 декабря
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам. Чем это грозит России через несколько лет?
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.Чем это грозит России через несколько лет?
17 ноября

«Мы понимаем, что цены дорожают. [...] В первую очередь, это корзина продовольственная, конечно же, цены на металлоконструкции. Мы системно стараемся принимать эти меры, но ситуация очень непростая. Она нестабильная, и макроэкономические параметры, по которым живут правительства и другие страны, они многими странами нарушаются. Эмиссия, которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти неожиданно в страну, — плата за открытость экономики», — объяснил Мишустин ситуацию с ростом цен.

Кроме того, премьер назвал главную цель российских госорганов — кардинальное улучшение жизни россиян. Для ее достижения правительство будет создавать точки роста экономики, улучшать систему здравоохранения, развивать инфраструктуру и формировать комфортную среду, подчеркнул Мишустин. Для эффективного выполнения этих задач обратная связь с регионами и экспертами должна стать лучше, добавил он.

В декабре российский премьер также призвал развеять мифы о плохом качестве отечественных товаров и выразил мнение, что внешняя торговли является мощным драйвером развития экономики. «Нужно активно продвигать отечественную продукцию, демонстрируя преимущества, надежность. Развеивать мифы и ложные стереотипы», — подчеркнул Мишустин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о возможной отправке Грызлова послом в Белоруссию
Apple рассказала о способе защиты от слежки
Политтехнолог связал задержания чиновников с пресс-конференцией Путина
Редчайший вымирающий белый носорог родился в зоопарке
НХЛ определилась с вопросом о допуске игроков на Олимпиаду
Девушка нашла способ превратить дешевую обувь в Dr. Martens
Лавров обвинил Запад в желании доминировать за счет ЮНЕСКО
Российскую девочку нашли голой в овраге возле тела насмерть замерзшего брата
Мать девятилетней студентки МГУ рассказала об угрозах психологическим тестом
Патриарх Кирилл рассказал о снижении числа прихожан в Москве
Мишустин объяснил причину роста цен
Экс-министр труда назвал две причины низких пенсий в России
Идущие в Азию грузовые суда с газом экстренно сменили курс на Европу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter