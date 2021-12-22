Мишустин объяснил причину роста цен

Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил рост цен в стране открытостью отечественной экономики, так как инфляция носит импортируемый характер, передает ТАСС. Он добавил, что власти стараются принимать системные меры по сдерживанию роста стоимости продуктов.

«Мы понимаем, что цены дорожают. [...] В первую очередь, это корзина продовольственная, конечно же, цены на металлоконструкции. Мы системно стараемся принимать эти меры, но ситуация очень непростая. Она нестабильная, и макроэкономические параметры, по которым живут правительства и другие страны, они многими странами нарушаются. Эмиссия, которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти неожиданно в страну, — плата за открытость экономики», — объяснил Мишустин ситуацию с ростом цен.

Кроме того, премьер назвал главную цель российских госорганов — кардинальное улучшение жизни россиян. Для ее достижения правительство будет создавать точки роста экономики, улучшать систему здравоохранения, развивать инфраструктуру и формировать комфортную среду, подчеркнул Мишустин. Для эффективного выполнения этих задач обратная связь с регионами и экспертами должна стать лучше, добавил он.

В декабре российский премьер также призвал развеять мифы о плохом качестве отечественных товаров и выразил мнение, что внешняя торговли является мощным драйвером развития экономики. «Нужно активно продвигать отечественную продукцию, демонстрируя преимущества, надежность. Развеивать мифы и ложные стереотипы», — подчеркнул Мишустин.

