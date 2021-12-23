Опубликована инструкция к новому российскому препарату от коронавируса «Мир 19», который был зарегистрирован ранее 23 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, препарат разрешено применять людям в возрасте от 18 до 65 лет.

Курс лечения «Миром 19» составляет 14 дней. Его надо вводить ингаляционно два раза в день с промежутком в 7-8 часов. Перед ингаляцией при необходимости стоит промыть нос солевым раствором или закапать препарат для сужения сосудов, чтобы устранить заложенность. Во время ингаляции пациент должен сидеть, держа ингалятор вертикально, и дышать через маску, которая должна прилегать ко рту и носу одновременно. Разговаривать во время процедуры нельзя.

Там также сказано, что применение «Мира 19» противопоказано беременным и кормящим грудью женщинам, а также пациентам с тяжелым течением COVID-19. Кроме того, его нельзя использовать людям с повышенной чувствительностью к действующему веществу и любому другому компоненту препарата и тем, кто на постоянной основе применяет системные глюкокортикостероиды.

«Мир 19» был разработан по поручению главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой. Препарат избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, но при этом не затрагивает геном человека. Клинические исследования доказали безопасность и эффективность «Мира 19» и установили, что он снижает вирусную нагрузку в 10 тысяч раз. В течение первой фазы испытаний у здоровых добровольцев наблюдалась хорошая переносимость препарата.