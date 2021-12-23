Политолог подвел итоги пресс-конференции Путина

Пресс-конференция Владимира Путина показала его особое внимание к социальным вопросам, в том числе проблемам демографии, отметил политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что социальная поддержка стала стратегическим курсом, заявленным главой государства.

«Первое, что мы можем вынести из сегодняшней встречи, — Путин находится в великолепной физической и интеллектуальной форме. У него прекрасное чувство юмора, он пообещал стать адвокатом Деда Мороза, а под конец сказал, что ни за кем не следит с тех пор, как перестал быть главой ФСБ. И он очень хорошо владеет материалом, что важно. У России президент, которым можно гордиться», — отметил политолог.

Марков обратил внимание на то, что в стране ожидается значительный экономический рост и восстановление. Владимир Путин также рассказал о росте реальных доходов россиян, напомнил политолог.

«Важно и то, что президента очень беспокоит снижение средней продолжительности жизни на полтора года. Он ориентирует работу всех органов власти на решение демографических проблем, повышение рождаемости, увеличение продолжительности жизни», — заключил политолог.

Стратегический курс, заявленный Путиным, группируется вокруг семей с детьми, что было подчеркнуто Сергей Марков политолог

Ранее политолог Сергей Марков говорил об ультиматуме, который Владимир Путин озвучил в ходе пресс-конференции. Ультиматум, по его мнению, был адресован странам НАТО.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина прошла 23 декабря. На ней поднимались вопросы международной, социальной и экономической повесток.