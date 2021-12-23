Политолог рассказал об ультиматуме Путина на пресс-конференции

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции выдвинул Западу жесткий ультиматум, считает политолог Сергей Марков. Глава государства показал, что если соглашения об отказе НАТО расширяться на восток не будут подписаны, страна займется обеспечением своей безопасности другим способом, отметил политолог в разговоре с «Лентой.ру».

«Самым важным, что прозвучало на этой пресс-конференции, было, пожалуй, то, что Россия не будет предпринимать никаких жестких действий до Нового года. Но, тем не менее, она ожидает окончательного решения и будет жестко настаивать на гарантиях безопасности. И это прозвучало как ультиматум. По всей видимости, в случае, если НАТО и США откажутся заключить соглашение, Россия будет обеспечивать безопасность самостоятельно», — считает политолог.

Марков обратил внимание на то, что президент довольно жестко высказывался о правительстве Украины, называя его исключительно «киевским режимом», убивающим людей и подвергающим народ жесточайшим репрессиям.

Резюмируя, можно сказать, что Россия будет жестко настаивать на своих требованиях в начале следующего года. К сожалению, если ультиматум отвергнут, нас ждет тяжелый кризис, включающий в себя военные действия. Сергей Марков политолог

«Резюмируя, можно сказать, что Россия будет жестко настаивать на своих требованиях в начале следующего года. К сожалению, если ультиматум отвергнут, нас ждет тяжелый кризис, включающий в себя военные действия. Вспомните, когда Путину задали вопрос, как можно отдать приказ стрелять по украинцам, он не сказал, что никогда его не отдаст. Он предложил задать тот же вопрос Киеву. Президент говорил очень эмоционально, это указывает на то, что для него это очень сложный вопрос», — сказал политолог.

Российский лидер также заявил, что действия Москвы будут зависеть от гарантий того, что Запад не станет расширяться на восток.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина прошла 23 декабря. Она длилась почти четыре часа. В ходе встречи с журналистами были затронуты вопросы как внешней, так и внутренней политики.

