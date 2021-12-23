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Фанаты обругали внешность Ивлеевой в новом видео

Поклонники обругали макияж Анастасии Ивлеевой из ролика о квартире

Фото: НАСТЯ ИВЛЕЕВА / YouTube

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева поделилась новым видео и подверглась критике в сети. Соответствующая публикация появилась на ее YouTube-канале.

Знаменитость провела тур по своей квартире в Москве и показала фанатам интерьер всех комнат. Ивлеева снялась в футболке белого цвета, зеленом оверсайз-кардигане и серых спортивных штанах. На размещенных кадрах видно, что она нанесла на лицо макияж в нюдовых оттенках, сделала стрелки и поставила черные точки под глазами.

Поклонники неоднозначно отнеслись к новому ролику ведущей, который набрал 375 тысяч просмотров за день, о чем принялись писать в комментариях. Так, некоторые обругали внешность Ивлеевой, посчитав ее мейкап неудачным. «Настюха, конечно, стареет. Может, мейк такой или еще какие-то обстоятельства. Но вот эта подача вызывает кринж», «Не похожа на себя в этом видео», «Много косметики и мало всего остального в человеке», «Я один Настю не узнал в этом видео?», «Не ожидал столько мата из уст этой милой девушки», — высказывались они.

В то же время другие фанаты восхитились квартирой звезды. «Шикарная квартира», «Огонь жилище», «Самая уютная квартирка», «Интересный дизайн!», «Сразу видна личность человека», «Великолепная Анастасия показывает свою великолепную квартиру», — отмечали юзеры.

В октябре стало известно, что после развода с рэп-исполнителем Элджеем (Алексеем Узенюком) Ивлеевой достался роскошный особняк в Подмосковье. Артисту после разрыва с супругой остались лишь два автомобиля: внедорожник Hummer H2 и BMW i8.

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Карина Черных
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