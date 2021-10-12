Ивлеевой после развода с Элджеем достался роскошный особняк

Пользователям сети стали известны подробности раздела имущества бывшей популярной пары — рэпера Элджея (Алексея Узенюка) и блогера-телеведущей Анастасии Ивлеевой после развода. Знаменитой девушке, которая начинала свой путь в шоу-бизнесе с роликов в Instagram, достался роскошный особняк в Подмосковье, сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации авторов поста, рэперу отошли лишь два автомобиля: внедорожник Hummer H2 и BMW i8. Ивлеева получила от экс-супруга дом, земельный участок в четыре гектара и гараж. Двухэтажный особняк, который пара приобрела за годы совместной жизни, находится в поселке Старый Свет Истринского района и имеет площадь 364 квадратных метра.

Гараж рассчитан на пять автомобилей, вместе с участком стоимость имущества составляет, по данным Mash, около 150 миллионов рублей. Также у Анастасии остались три ее машины: Lamborghini Aventador, Chevrolet Camaro и Mercedes G-class.

Ранее журналисты Life сообщали о том, что, будучи парой, знаменитости также приобрели элитную квартиру в Москве стоимостью около 25 миллионов рублей. Ивлеева подтвердила информацию о том, что развелась с Элджеем, в конце августа 2021 года, ранее слухи о разрыве отношений опровергали они оба. Брак был зарегистрирован в 2019 году.