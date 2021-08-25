Бывший муж Бородиной похвастался квартирой после развода

Бизнесмен Курбан Омаров, расставшийся в июне с телеведущей Ксенией Бородиной, сообщил в Instagram о покупке квартиры. Он назвал новое жилье «холостяцкой берлогой» и рассказал о скором ремонте, пятом в его жизни. Предприниматель выложил публикацию в свой 41-й день рождения.

Материалы по теме «Почему я не сделала этого раньше?» Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы? «Мы никогда не ссорились» Билл Гейтс расстался с женой после 27 лет брака. Их развод может стать самым дорогим в истории

По словам Омарова, площадь квартиры составила 130 квадратных метров. В «карусели» Instagram он также представил дизайн-проект объекта. На фотографиях проекта видно, что квартира будет выполнена в светло-золотых тонах. В спальне, гостиной и комнате планируется установить по одному большому телевизору. В одном из помещений возведут широкую колонну.

«Впереди минимум полгода приятных и не очень забот: краски, плитка, мрамор, сантехника, окна, кухня, мебель, строительные бригады и т.д.», — написал он и отметил, что планирует заселиться к новому году. Омаров пошутил, что если соседи скинутся по 10 тысяч рублей, то он откажется от утренних ремонтных работ. «В общем, в вашем доме появился замечательный сосед», — подытожил бизнесмен. Омаров сообщил, что расскажет о ходе ремонта на своем YouTube-канале Zima Live.

Бородина и Омаров поженились в 2015 году, у них есть дочь Теона. Инициатором расставания выступила Бородина. По данным СМИ, перед разводом телеведущая переписала на мать особняк в Московской области, чтобы не делить его с мужем при разделе имущества.