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Актер Джеймс Франко признался в связи со студентками своей школы

Актер Джеймс Франко: я спал со студентками и это было неправильно
Джеймс Франко

Джеймс Франко. Фото: Phil McCarten / Reuters

Американский актер Джеймс Франко, которого ранее обвинили в домогательствах, признался, что имел половые связи со студентками в организованной им школе актерского мастерства. Об этом он рассказал в интервью радиокомпании SiriusXM.

Как пояснил Франко, он был зависим от успеха среди женщин. «Я признаю, что действительно спал со своими студентками. Я не спал ни с кем в этом конкретном классе, но в ходе моего преподавания я спал со студентками, и это было неправильно», — сказал он. По словам актера, подобные связи были по обоюдному согласию.

Он также отметил, что отношения со студентками не были целью создания актерской школы, в которой Франко вел уроки «постельных сцен». В то же время артист заявил, что речь на занятиях не шла об интимных сценах, а о том, как показывать романтические отношения между героями.

Впервые обвинения в адрес актера прозвучали в 2018 году. Соответствующая статья появилась в The Los Angeles Times. В 2019 году студентки его школы актерского мастерства Сара Тифер-Каплан и Тони Гаал подали на Франко в суд за сексуальную эксплуатацию. В исковом заявлении они обвинили актера в том, что он и его коллеги часто вели себя непристойно по отношению к ученицам и использовали свое положение для получения выгод сексуального характера, обещая начинающим актрисам роли в своих проектах.

В феврале 2021 года Франко достиг соглашения со студентками, они отказались от своих претензий. Актер выплатил 2 235 000 долларов на урегулирование индивидуальных исков.

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Ксения Назарова
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