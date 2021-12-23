Казанский вертолетный завод повысит зарплату рабочим на 35 процентов

Казанский вертолетный завод повысит уровень заработной платы работникам на 35 процентов к 2023 году. Об этом сообщает агентство «Татар Информ».

По информации издания, зарплату решили поднять основным производственным рабочим и рабочим контрольного аппарата при условии выполнения плана по выпуску вертолетов в 2022 году. Отмечается, что повышение выплат малярам, клепальщикам и другим сотрудникам запланировано дополнительно к ежегодной индексации с 1 декабря.

«Поскольку мы наращиваем производство, нам требуются специалисты в разных направлениях: от высококвалифицированных производственных рабочих и инженеров до специалистов различных направлений деятельности», — пояснили представители производства.

Известно, что на данный момент средняя заработная плата на заводе составляет больше 53 тысяч рублей — эта сумма превышает среднюю зарплату по Казани.

В сентябре преподавателям Татарстана предложили более высокие зарплаты на удаленке. Выяснилось, что педагоги смогут зарабатывать на 10 тысяч рублей больше средней предлагаемой зарплаты для специалистов в сфере образования в республике.