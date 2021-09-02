Преподавателям Татарстана предложили более высокие зарплаты на удаленке

Преподаватели Татарстана могут зарабатывать на удаленке на 10 тысяч рублей больше

Преподаватели Татарстана могут зарабатывать на удаленке на 10 тысяч рублей больше средней предлагаемой зарплаты для специалистов в сфере образования в республике. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса HeadHunter, передает «Татар-информ» в четверг, 2 сентября.

Отмечается, что при средней региональной зарплате в 30 тысяч рублей, которая ниже среднероссийских показателей (41 тысяча рублей), на удаленке соискатели могут заработать выше рынка, поскольку работодателями зачастую выступают федеральные онлайн-школы и крупные образовательные проекты, подтягивающие зарплату до и выше среднероссийского уровня.

«Для соискателей Татарстана с начала года было размещено около тысячи вакансий. Так, преподавателям предлагается удаленная работа со средней зарплатой в 40 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

1 сентября сообщалось, что к акции «Татарский диктант» в 2021 году могут присоединиться до миллиона человек.