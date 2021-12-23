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Майкл Китон вновь сыграет Бэтмена в фильме «Бэтгерл»

Голливудский актер Майкл Китон вернется к роли Бэтмена в новом проекте HBO Max «Бэтгерл»

Фото: Imagespace / Globallookpress.com

Майкл Китон, впервые сыгравший Бэтмена в экранизации Тима Бертона 1989 года, снова исполнит роль супергероя в фильме про Бэтгерл. Об этом сообщает Variety.

«Бэтгерл» расскажет историю приемной дочери комиссара полиции Готэма Джима Гордона, Барбары, которая восхищается Бэтменом и мечтает стать напарником супергероя. Ее сыграет актриса Лесли Грейс.

«Бэтгерл» станет вторым проектом Warner Bros., готовящимся к выходу в следующем году, в котором Китон сыграет Брюса Уэйна после тридцатилетнего перерыва. Появление актера также запланировано во «Флэше» с Эзрой Миллером и Беном Аффлеком (релиз состоится осенью 2022 года).

В роли антагониста киноленты заявлен Брендан Фрейзер (суперзлодей Светлячок), образ комиссара Гордона вновь воплотит Дж. К. Симмонс. Режиссерами картины выступят авторы «Плохих парней навсегда» Адиль Эль Арби и Билалл Фалла, автором сценария — Кристина Ходсон («Бамблби»).

Точная дата выхода «Бэтгерл» пока неизвестна, но релиз на стриминговом сервисе HBO Max запланирован на 2022 год. Съемки картины начались в Лондоне.

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Денис Рузаев
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