Власти российского города вынудили мать и двух детей жить с убийцей

В Кемерово 36-летняя местная жительница по имени Анна, воспитывающая двух несовершеннолетних детей, вынуждена жить в одной квартире с мужчиной, в 1997 году убившем ее мать. Свою историю россиянка рассказала «Ленте.ру».

По словам женщины, в 90-е ее мать сожительствовала с мужчиной по имени Александр. Он зарегистрировал россиянку и двух ее дочерей (в том числе Анну) в квартире, предоставленной государством. Впоследствии сожительница сбежала от Александра вместе с детьми, так как он злоупотреблял алкоголем. В один из дней пара вновь встретилась, после чего женщина пропала без вести. Впоследствии выяснилось, что Александр убил ее.

За убийство мужчину приговорили к тюремному заключению, двое детей погибшей женщины остались жить в его квартире. Жилье за ними закрепили городские власти. Спустя несколько лет в квартиру вернулся и освободившийся Александр. Анна и ее сестра не смогли воспрепятствовать его вселению. На протяжении многих лет Анна просила чиновников расселить квартиру, предоставив сторонам конфликта отдельное жилье. Но эти просьбы были проигнорированы.

Более того, в 2021 году суд принял решение о выселении женщины, у которой к тому времени родилось двое детей, из квартиры, встав таким образом на сторону Александра и городской администрации. Чиновники считают, что Анна не имеет права жить в спорной квартире — несмотря на то, что та же администрация много лет назад закрепила это жилье за тогда еще несовершеннолетний Анной и ее сестрой. Подробности конфликта — в материале «Ленты.ру».

Ранее, в ноябре, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила запретить лишать единственного жилья семьи, в которых воспитываются несовершеннолетние дети.